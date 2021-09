Covid-19: DF registra 816 casos e 12 mortes nas últimas 24h

CB Correio Braziliense

Desde o início da crise sanitária, o DF registrou 488.141 casos de infecção pelo novo coronavírus - (crédito: Breno Esaki/CB/D.A Press)

Entre terça-feira (21/9) e quarta-feira (22/9), o Distrito Federal registrou 816 casos e 12 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão do novo coronavírus é de 0,93 na capital do país, quando 100 pessoas com o vírus passaram para outras 93.

No total, o DF notificou 488.141 infecções e 10.323 óbitos desde o início da pandemia. Dos mortos, 895 eram residentes em outras unidades da federação, sendo 769 do Goiás e o restante de outros 17 estados. Em relação aos casos, 28,1 mil eram de pessoas residentes em Goiás e 6,3 mil de outras regiões do país. Há 22,1 mil infecções em investigação pela secretaria.

Com a atualização, a média móvel de casos chegou a 829,14, valor 2,22% menor que o registrado há 14 dias. Em relação à mediana de mortes, o índice chegou a 11,14, número 25% menor quando comparado com duas semanas anteriores.

UTIs

Na tarde desta quarta-feira (22/9), a rede pública operava com 65,05% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) voltados para o tratamento da covid-19 ocupados. Dos 148 leitos, 67 tinham pacientes, 36 estavam livres e 45 bloqueados aguardando liberação.



Na rede particular, a taxa era de 78,61%. Dos 178 leitos de UTIs, 139 estavam ocupados, 37 vagos e dois bloqueados. Na fila por uma UTI, havia 93 pessoas, sendo oito com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus.