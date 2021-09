Chuva provoca queda de árvore e do teto de gesso da Rodoviária do Plano Piloto

PM Pedro Marra e Adriana Bernardes e Samara Schwingel

Teto da Rodoviária do Plano Piloto abre após chuva forte no DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A primeira chuva do Distrito Federal após 24 dias de estiagem trouxe alívio e prejuízos. Uma árvore que ficava entre o prédio do BRB Serviços e o edifício Varig, no Setor Comercial Norte, tombou com o vento. Os galhos atingiram as vidraças do BRB, quebrando algumas delas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), duas mulheres ficaram levemente feridas. Na Rodoviária do Plano Piloto, o teto de gesso caiu na plataforma superior e as luzes foram desligadas; não há relatos de feridos.

Em frente ao Palácio do Buriti, parte do alambrado colocado na praça, que está em reforma, tombou com a forte ventania.

Em setembro, é esperado 46,8 mm de volume para o mês. A última vez caiu pingos do céu do DF foi em 30 de agosto deste ano, quando o período de estiagem durou 76 dias.









Perigo de acidente

As primeiras chuvas aumentam o risco de acidentes de trânsito. Isso acontece porque, além da visibilidade ficar comprometida, há o risco de aquaplanagem — quando uma fina camada de água se forma sobre o asfalto, o pneu perde a aderência e o condutor perde o controle da direção.

As derrapagens também acontecem porque o asfalto, sujo de resíduo de óleo dos motores dos veículos, com a água, fica escorregadio. E ainda há o risco de a chuva tapar os buracos das pistas e o motorista cair em uma cratera.

Por todas essas razões, preciso redobrar os cuidados ao dirigir neste período. Respeitar o limite de velocidade, manter a distância segura do veículo da frente (quando você consegue enxergar a roda do carro do outro).