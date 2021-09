Ela chegou! Vídeos mostram chuva na Estrutural, Ceilândia e Samambaia

TM Thays Martins Td Talita de Souza RN Renata Nagashima

Ela chegou! Moradores da Estrutural, Samambaia e Ceilândia relataram que começou a chover no DF, finalmente. Nossa equipe de reportagem passava pela Estrutural quando começou a pingar no para-brisa do carro. O cheiro inconfundível - e tão aguardado - de terra molhada está novamente no ar.

Em Samambaia, ela chegou devagarinho, deixando dúvidas se ficaria. Mas poucos minutos depois, engrossou e trouxe com ela até trovoadas e rajadas de vento.

O céu estava nublado desde cedo, mas a chuva no Recanto das Emas só começou por volta das 15h e engrossou bastante por um momento e depois seguiu mais fina.

Previsão acertou

Nesta quinta-feira (23/9), o Inmet divulgou imagens de satélite mostrando a aproximação das nuvens por aqui e brincou no Twitter: "A chuva se aproxima do DF! Na imagem de satélite abaixo é possível ver nuvens se aproximando com possibilidade de chuva em vermelho com maior intensidade até o azul em menor intensidade", disse. "Ainda há esperança!", comemorou.

Hoje, de acordo com o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves, as mudanças climatológicas estão acontecendo desde a chegada da primavera (22/9). "Ontem (23/9), não houve nenhum registro ou relato de chuva porque a nebulosidade ficou concentrada no extremo norte do DF. Ao longo da noite e início do dia de hoje, as chances de pancadas de chuva aumentaram, porque ela avançou para o DF", disse.

Mas nebulosidade deve se intensificar ao longo do dia. "Com o aquecimento diurno, essa nebulosidade aumenta e, com ela, aumenta também a chance de pancadas de chuva entre o final da tarde e início da noite", ressalta. A temperatura mínima foi de 17ºC, registrada em Planaltina, e a máxima pode chegar a 33ºC no DF. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 85% e 30%, sendo a mais baixa nas horas mais quentes do dia.

*Colaborou Maria Pol