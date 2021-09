Incêndio atinge fábrica de sandálias na BR-040, na área de Santa Maria

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Reprodução)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) iniciou, na manhã deste domingo (26/9), o combate ao incêndio que atingiu uma fábrica de sandálias nas margens da BR-040, na área de Santa Maria. De acordo com a corporação, os militares estão empenhados no combate e as chamas ainda não foram controladas.

Ainda segundo informações preliminares, não há informações sobre possíveis vítimas. O incêndio levantou uma fumaça densa e escura na área.

