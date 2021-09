Adolescente com faca cravada no crânio é atendido pelos bombeiros

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Reprodução)

Na madrugada deste domingo (26/9), um adolescente e um homem de 24 anos foram feridos com golpes de faca em Samambaia. O menor de idade, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi encontrado com uma faca cravada na parte temporal do crânio, do lado esquerdo, próximo do globo ocular. Ele foi transportado ao Hospital de Base consciente e estável.

O atendimento às vítimas ocorreu por volta das 00h17. A segunda vítima, de 24 anos, foi atendido na QN 827, Conjunto 01, apresentando um corte na mão direita, com exposição de tendão. Ele foi transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), consciente, orientado e estável. Nesse endereço havia uma viatura da Policia Militar.

De acordo com os militares, o homem contou que ele e o menor estavam em uma festa na QN 827, quando foram agredidos por uma outra pessoa. Ainda não se sabe quem foi o autor das agressões nem as motivações do ocorrido.

Madrugada violenta

Também durante a madrugada deste domingo (26/9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu outras duas vítimas, dessa vez, de arma de fogo, também em Samambaia. Segundo os militares, uma vítima foi transportada ao hospital e outra morreu após sofrerem disparos de arma de fogo.

O Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares. O atendimento foi na QN 313 conjunto 13 em Samambaia, às 0h11. De acordo com as informações preliminares, quando as equipes chegaram ao local, encontraram uma vitima, não identificada, deitada na calçada da via, já sem vida.

Outra vítima, que se identificou como Frankstalin, 34 anos, estava caminhando próximo à cena e apresentava perfuração de disparo de arma de fogo na região do abdômen. Ele foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Ceilândia, consciente e instável. A vitima relatou que estava na calçada da via, quando passou um pedestre e efetuou os disparos.

Policia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e o local ficou sob responsabilidade das corporações.