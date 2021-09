Moradores denunciam falta de energia no Jardim Botânico

CB Correio Braziliense

(crédito: Neoenergia Distribuição Brasília/Divulgação)

Moradores do condomínio Ouro Vermelho I, no Jardim Botânico, denunciam problemas com falta de energia elétrica recorrente e demora no atendimento da empresa NeoEnergia (antiga CEB). A falta de energia, que começou na última sexta-feira (24/9) e se mantém até a noite deste domingo (26/90), tem sido recorrente, segundo moradores.

Segundo habitantes, várias ruas do condomínio enfrentam o problema de falta de energia. “Os demais condomínios do Jardim Botânico têm relatado os mesmos problemas que temos enfrentado aqui em relação à inconstância no fornecimento de energia e manutenção inadequada da rede elétrica”, disse a administração do condomínio, em nota.

De acordo com a nota, a administração tem, constantemente, solicitado à Neoenergia reparos na rede elétrica. “Também já denunciamos os problemas ocorridos junto à agência reguladora, Aneel. Pedimos apoio da comunidade para que façam solicitação da solução definitiva do problema junto NeoEnergia e a Aneel, agência reguladora do fornecimento de energia elétrica”, pediu.

Segundo documento enviado pela administração, foram abertos 34 protocolos de chamados na Neoenergia, sendo que o primeiro aconteceu em 23 de junho deste ano. Em nota, a Neoenergia se colocou à disposição dos moradores da região. “A Neoenergia Brasília informa que o volume de ocorrências em decorrência das chuvas da sexta-feira à noite estão em fase final de normalização, não havendo, entretanto, ocorrências registradas antes deste domingo (26)”.