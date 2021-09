Covid-19: DF registra alta de casos nesta segunda com 1.413 notificações

CM Cibele Moreira

Maioria das vítimas (17 pessoas) estava no grupo etário dos 50 anos ou mais - (crédito: Getty Images)

Com a taxa de transmissão da covid-19 variando abaixo de 1 no Distrito Federal — índice definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que configura no controle da pandemia —, a Secretaria de Saúde volta a apresentar alta nas ocorrências diárias da doença. De acordo com o último boletim divulgado nesta segunda-feira (27/9) pela pasta, foram 1.413 notificações em 24h.

Esta é a maior alta desde 9 de abril, quando a capital do país registrou 1.742 novos casos da doença em um dia. Com as novas ocorrências, o DF totaliza 492.977 infectados pelo novo coronavírus. Desse quantitativo, 471.832 pessoas não estão com a infecção ativa e 10.415 morreram por complicações do vírus.

A Secretaria de Saúde ainda contabilizou mais 20 mortes relacionadas a covid-19, nesta segunda-feira (27/9), sendo que duas eram de residentes de Valparaíso e uma de Santo Antônio do Descoberto. A maioria das vítimas (17 pessoas) estava no grupo etário dos 50 anos ou mais.

Em relação a média móvel de mortes, o DF teve um índice de 16,71, o que representa um aumento de 50% em comparação a 14 dias atrás. A mediana de casos ficou em 898,71 com alta de 34,42% no mesmo período de comparação. A taxa de transmissão ficou em 0,95, uma variação de -5% em relação há uma semana.

Ocupação em leitos de UTIs



A taxa de ocupação das unidade de terapia intensiva (UTIs) nos hospitais públicos do DF está em 71,29%, nesta segunda-feira (27/9). Dos 148 leitos reservados para atender pacientes com covid-19, 72 estão ocupados, 29 encontram-se vagos, 20 aguardam liberação e 27 estão bloqueados. Os dados foram atualizados às 19h25 pela Secretaria de Saúde.

Na rede privada, a taxa de ocupação de leito de UTI adulto estava em 77,38%. De todos os 177 leitos, 132 estão ocupados, 38 vagos e sete estão bloqueados. Enquanto isso, a lista de espera por um leito de UTI conta com 97 pacientes, sendo que 12 estão com suspeita ou confirmação de covid-19.