Covid-19: média móvel de mortes segue em alta no DF; transmissão está abaixo de 1

AI Ana Isabel Mansur AM Ana Maria Pol

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal atingiu, neste domingo (26/9), a marca de 15,9 na média móvel de mortes por covid-19. O resultado é o maior desde 3 de setembro, quando o índice alcançou o patamar. O registro é 32% superior ao cálculo de 14 dias atrás.

Segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF, a média móvel de casos também está em alta: alcançou 853,4. O indicador está 21% maior do que aquele percebido há duas semanas, em 12 de setembro.

Com 0,9, a taxa de transmissão do vírus, que mede a reprodução da doença, chegou ao sexto dia no patamar abaixo de 1 neste domingo (26/9), o que indica controle da pandemia. Antes, o número se manteve igual ou superior a 1 por nove dias, o que mostra avanço no contágio.

Boletim

A Secretaria de Saúde confirmou mais 655 casos da covid-19 no Distrito Federal e notificou 13 mortes neste domingo (26/9). Com a atualização, o total de óbitos na capital federal é de 10.395 e as infecções pela doença somam 471.526, das quais 471.526 (95,9%) são pacientes considerados recuperados.

Das mortes notificadas, quatro eram mulheres e nove, homens. Uma pessoa tinha entre 30 e 39 anos; uma de 50 a 59; três de 60 a 69; quatro entre 70 e 79 anos. Do total de 13 vítimas, as comorbidades foram verificadas em nove, e quatro acima de 80 anos. Os agravantes foram distúrbios metabólicos, imunossupressão, obesidade, nefropatia, pneumopatia e cardiopatia.

A letalidade do DF é de 2,2%. Em números absolutos, Ceilândia é a cidade que tem o maior número de casos, com 53.641 notificações da covid-19. Em seguida, aparecem Plano Piloto (49.183), Taguatinga (38.277), Águas Claras (27.348) e Samambaia (26.548).

Hospitais

O Distrito Federal tem 97 pacientes aguardando na fila de espera por um leito nas unidades de terapia intensiva (UTI), na noite deste domingo (26/9). De acordo com informações da Secretaria de Saúde, desse total, há 11 pessoas com suspeita ou confirmação de covid-19.

Neste domingo, por volta das 18h, a taxa de ocupação total de leitos de UTI para o novo coronavírus, na rede pública, era de 60,78%. Ao todo, a capital tem 148 vagas reservadas para pacientes com covid-19. Destas, 62 estavam ocupadas e 40, vagas. Há, ainda, 26 leitos bloqueados da rede pública e 20 aguardando liberação.

Nos hospitais da rede privada da capital, a situação é semelhante. Dos 177 leitos reservados para pessoas contaminadas pelo vírus, 131 estavam ocupados, 38, vagos e oito, bloqueados. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto é de 77,25% e pediátrico, de 100% da capacidade.