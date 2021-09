Falso dentista é flagrado ao atender pacientes em clínica ilegal no Gama

DD Darcianne Diogo

Falso dentista foi descoberto após denúncia ao CRO-DF - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A equipe de fiscalização do Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF) flagrou um falso dentista, de identidade não revelada, trabalhando em uma clínica odontológica situada no Gama. Para atender os pacientes, o suspeito utilizava o número de registro de outro profissional, o qual a inscrição estava cancelada na capital. A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso.

A situação aconteceu na quinta-feira (23/9), após o Setor de Fiscalização do CRO-DF receber uma denúncia, informando sobre a atuação do falso profissional. Durante a abordagem, as equipes descobriram que a clínica funcionava ilegalmente.

Os fiscais recolheram orçamentos de tratamentos odontológicos realizados pelo falso dentista. Também foi registrada a situação insalubre constatada no local. Durante as buscas, foi localizado um bloco de receituário com o nome de uma cirurgiã-dentista. Segundo o CRO-DF, a profissional poderá responder pelo acobertamento do exercício ilegal da odontologia por pessoa não habilitada. A penalidade está prevista no Código de Ética Odontológica.



O acusado responder criminalmente pelo crime de exercício ilegal, uma vez que ele não tem registro profissional de dentista. A pena é detenção de seis meses a dois anos. Se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também multa.



Denúncias



O site do CRO-DF disponibiliza canais para denúncia de práticas irregulares e ilegais. As denúncias podem ser feitas pelo link, por meio do e-mail do Setor de Fiscalização (fiscalizacao@crodf.org.br) ou pelo número de WhatsApp (61) 99909-6075.