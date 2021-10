Zoológico divulga novo chamamento público para ambulantes do DF

CB Correio Braziliense

Nesta sexta-feira (1/10), a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB) divulgou um novo chamamento público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), convocando ambulantes dispostos a oferecerem comidas e bebidas não alcoólicas na FJZB entre os dias 9 e 17 de outubro e nos dias 2, 15 e 30 de novembro.



Os interessados deverão apresentar a documentação necessária até as 18h de segunda-feira (4/10), no setor de Protocolo da FJZB: cópia do menu, com o preço de alimentos e bebidas comercializadas, identidade e CPF, cópia da Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), caso seja utilizado, cópia do comprovante de residência, declarar que disporá, quando da assinatura do Termo de Autorização de Uso, de profissional responsável técnico devidamente habilitado para o serviço e comprovar dois anos de domicílio eleitoral no DF. O resultado está previsto para o dia 7 de outubro.

Serão selecionados seis ambulantes que poderão servir duas das especialidades listadas, além de bebidas não alcoólicas:

Culinária internacional, como pizza, macarrão, risoto, yakisoba e afins;

Culinária regional, como acarajé, vatapá, tapioca, cuscuz, cocada e afins;

Sanduíches diversos;

Crepes;

Alimentação vegana;

Pastéis;

Açaí, sorvetes ou picolés.

Os ambulantes ficarão nas áreas de lanchonetes, próximas ao borboletário, que estão desabrigadas. Será cobrado, dos seis selecionados, um valor de R$ 18,68 pelo uso de área pública.

*Com informações do Zoológico de Brasília