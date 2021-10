Saiba onde se vacinar contra a covid-19 no DF durante o fim de semana

CB Correio Braziliense

Durante este fim de ano, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) vai abrir 18 pontos de vacinação contra a covid-19 para a aplicação da primeira dose. Serão 11 no sábado (2/10) e sete no domingo (3/10). Adolescentes só serão atendidos no sábado. Além disso, a pasta segue com a aplicação da segunda dose e dose de reforço.

O horário de funcionamento é das 9h às 17h. Há pontos separados para cada público.

Veja onde se vacinar no sábado:

Veja onde se vacinar no domingo:

Multivacinação

Ao longo da vida é necessário a aplicação de diversas vacinas diferentes para a prevenção de doenças. A maior parte das doses é administrada ainda na infância e segue o calendário básico de vacinação, previsto pelo Ministério da Saúde. A oferta desses imunizantes ocorre o ano todo nas unidades básicas de saúde do DF, mas a procura pela proteção está baixa e preocupa. Por isso, como uma forma de reforçar a importância de estar com a vacinação em dia, nesta sexta-feira (1º/10) começa a Campanha Nacional de Multivacinação.

O atendimento é feito durante a semana. Os locais e horários de funcionamento podem ser conferidos no site da Secretaria de Saúde.