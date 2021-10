Motorista de caminhão colide em poste na BR-040; bombeiros resgataram vítima

RM Rafaela Martins

(crédito: Corpo de Bombeiros Militar do DF)

Um motorista de caminhão perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de iluminação pública na manhã deste sábado (2/10). O episódio ocorreu no sentido Valparaíso de Goiás da BR-040, após o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 05h36.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista se chama Márcio Sampaio e tem 46 anos de idade. Ele foi encaminhado ao Hospital de Santa Maria. Estava consciente, orientado e estável.

Ao chegar no local do acidente, o CBMDF precisou usar a aparelhagem de desencarceramento para a retirada do condutor que ficou preso às ferragens. Com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Márcio foi retirado apresentando um corte na cabeça e escoriações pelo corpo.



*Com informações do CBMDF