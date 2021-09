Homem atropelado na BR-040 está com suspeita de traumatismo craniano

PM Pedro Marra

Uma via da BR-040, km 5, ficou totalmente interditada, às 17h desta sexta-feira (17/9), após um atropelamento de um homem, que ficou em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano. O acidente ocorreu em Santa Maria, próximo ao Monumento Solarius, conhecido como Chifrudo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a via registrou cinco quilômetros de congestionamento.

O pedestre tentou atravessar a pista em direção ao condomínio Total Ville. Ele foi atropelado por um Celta, na faixa de rolamento. Segundo testemunhas ouvidas pela PRF, o carro estava na faixa da direita quando atingiu a vítima. Outra pessoa também atravessava a via no momento do atropelamento, mas conseguiu parar no meio do caminho e não se acidentar.



A chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF em Brasília, Pamela Vieira, acrescenta que não há sinal de que o Celta estava em alta velocidade, pois há um radar próximo ao local. "Foi feito etilômetro (teste de bafômetro) no condutor do Celta e deu zero. Ele não tem sinais de uso de drogas ou outras substâncias psicoativas. O pedestre, infelizmente, está em uma situação gravíssima. Foi avaliado pelos paramédicos que está em coma grau 7. Então, provavelmente, irá à óbito", detalha a porta-voz da corporação.

Pamela diz que o homem "foi socorrido e encaminhado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base", complementa. A previsão para liberação da via ainda não informada. Às 17h40, a pista foi fechada em ambos os sentidos para pouso de aeronave do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). "