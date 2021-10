Fogo destrói sala de apartamento em Taguatinga e vizinhos ajudam em combate

DD Darcianne Diogo

Fogo destruiu sala de imóvel - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Um princípio de incêndio destruiu a sala de um apartamento, na tarde deste sábado (2/10), em um edifício, na QSC 05 de Taguatinga Sul. O fogo só não se alastrou por outros cômodos graças aos moradores do condomínio, que utilizaram as mangueiras fixas na parede do prédio para conter as chamas.

O fogo começou por volta das 15h20 em um apartamento do 10º andar. O combate começou pelos vizinhos e logo depois 30 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) chegaram e finalizaram o serviço. As chamas consumiram todos os móveis da sala, incluindo a TV e o sofá, e a parte do forro do teto, impedindo que se propagassem para outra unidade habitacional.

Chamas consumiram os móveis da sala (foto: CBM-DF/Divulgação)

A equipe fez o rescaldo (procedimento com a finalidade de resfriamento do ambiente, neutralizando qualquer possibilidade de novos focos das chamas) e a ventilação dos corredores para retirada da fumaça. Duas mulheres foram atendidas pelos socorristas por inalarem pequena quantidade de fumaça, mas não foi necessário o transporte ao hospital, segundo o CBM-DF.