Covid-19: Ibaneis anuncia doses de reforço para profissionais da saúde do DF

DD Darcianne Diogo

O Distrito Federal recebeu, na manhã deste sábado (2/10), novo lote de vacinas, com 64.350 doses da Pfizer. Desse total, 53.820 serão destinados para a dose de reforço dos trabalhadores de saúde. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) por meio do Twitter.



Segundo o chefe do Executivo local, o restante das doses, 10.530, serão para a dose de reforço dos idosos. Ibaneis afirmou, ainda, que as estratégias de vacinação para os profissionais da área da saúde serão discutidas pelo Comitê de Vacinação do DF na segunda-feira (4/10).



Na sexta-feira (1º/10), a Secretaria de Saúde anunciou a aplicação da dose de reforço para idosos com 70 anos ou mais no DF. O reforço é aplicado em quem completou o ciclo vacinal com a segunda dose há pelo menos seis meses. Para receber a vacina, basta comparecer ao ponto de vacinação mais próximo com documento de identidade e cartão de vacina comprovando a data da D2.





Casos



A Secretaria de Saúde (SES-DF) notificou, neste sábado, oito mortes em decorrência do novo coronavírus e 593 casos casos da doença registrados nas últimas 24 horas, segundo boletim epidemiológico da pasta.



Os óbitos ocorreram entre 23 de setembro e este sábado, sendo que hoje três pessoas faleceram por causa da doença. Entre as vítimas, duas delas têm de 40 a 59 anos, e seis têm entre 70 e mais de 80 anos. Todos apresentavam comorbidades.