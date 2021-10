Jovem morre afogado enquanto nadava com amigos no rio, em São Sebastião

DD Darcianne Diogo

Jovem morreu afogado enquanto nadava com amigos - (crédito: CBM-DF/Divulgação)

Um jovem morreu, na tarde deste sábado (2/10), ao se afogar no Rio São Bartolomeu, na DF 251, em São Sebastião. A vítima, identificada como Willian, se divertia com os amigos, quando os próprios colegas notaram o sumiço do rapaz.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) foi acionado por volta das 14h e, chegando ao local, foi informado pelos amigos do jovem que ele estava desaparecido há cerca de 30 minutos, depois de ter entrado na água.

Os mergulhadores do CBM-DF deram início às buscas, tanto nas margens como no leito do rio. Após uma hora, a equipe encontrou o corpo de Willian submerso à água. O jovem estava sem vida e os militares iniciaram o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por quase 40 minutos. A vítima, no entanto, não resistiu e faleceu.