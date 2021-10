Vídeo mostra suspeito de assassinar mulher no DF saindo de apartamento depois do crime

DD Darcianne Diogo RN Renata Nagashima

Imagens mostram suspeito deixando prédio depois do crime - (crédito: Material cedido ao Correio)

Vídeo obtido pelo Correio em primeira mão mostra o suspeito de assassinar a companheira saindo de dentro do condomínio, no Setor Total Ville, em Santa Maria, poucos minutos depois do crime. A auxiliar de limpeza Cilma Santos Galvão, de 51 anos, foi morta com diversas facadas na madrugada deste domingo (3/10) (veja o vídeo abaixo).

As imagens do circuito interno de segurança captaram, às 1h31, o suspeito, identificado como Evanildo das Neves da Hora, 37, saindo do prédio com uma mochila em mãos. A Polícia Militar do DF foi acionada por volta de 12h, depois do filho de Cilma ter ido à casa da mãe para chamá-la para um aniversário. Ele apertou a campainha, mas como ficou sem resposta, arrombou a porta do apartamento e deparou-se com a genitora morta e com os órgãos expostos.

Ao Correio, uma moradora do mesmo condomínio contou que o casal se conheceu há sete meses na igreja e passaram a morar juntos. “Quando foi ontem, ele pediu pra ela todo o dinheiro que ele deu no apartamento e eles brigaram. Ele matou ela asfixiada com uma almofada e em seguida rasgou ela toda”, contou a mulher que preferiu não se identificar. Até a última atualização dessa reportagem, o suspeito seguia foragido. Policiais estão nas ruas em busca do paradeiro do homem, que é natural da Bahia.

A PMDF informou que quando os policiais chegaram ao apartamento onde a vítima estava, foi constatado que ela não tinha sinais vitais e tinha perfurações pelo corpo. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) apura o caso.