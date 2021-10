Mulher morta pelo marido neste domingo (3/10) foi encontrada amarrada

RN Renata Nagashima

(crédito: Reprodução: redes sociais)

A mulher de 51 anos encontrada morta no Setor Total Ville, em Santa Maria, na tarde deste domingo (3/10), vivia com o companheiro e principal suspeito há seis meses e, segundo informações dos vizinhos, eles brigavam com frequência. Segundo a PMDF, o filho de Cilma foi até a casa, arrombou a porta e encontrou a mãe já sem vida.

Ao Correio, uma moradora do mesmo condomínio contou que os dois se conheceram na igreja e começaram a morar juntos. “Quando foi ontem, ele pediu pra ela todo o dinheiro que ele deu no apartamento e eles brigaram. Ele matou ela asfixiada com uma almofada e em seguida rasgou ela toda. As tripas estavam para fora”, contou a mulher que preferiu não se identificar. O suspeito ainda está foragido.

A vizinha relatou, ainda, que os filhos da vítima, identificada como Cilma Santos Galvão, iriam almoçar com ela neste domingo. “Chegaram na portaria e interfonaram, nada dela atender, nem o celular atendia. Aí pediram para entrar e ver o que tinha acontecido. Chamaram e bateram ninguém atendeu, daí arrombou a porta e ela estava na cama morta. Ele saiu ontem do condomínio de moto.” Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o suspeito deixando o local por volta de 1h30.

A PMDF informou que quando os policiais chegaram ao apartamento onde a vítima estava, foi constatado que ela não tinha sinais vitais, apresentava rigidez cadavérica e tinha perfurações pelo corpo.