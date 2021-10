Homem é preso e adolescente apreendido por suspeita de latrocínio em Taguatinga

DD Darcianne Diogo

Gabriel foi morto com um tiro no tórax - (crédito: Redes Sociais)

Dois suspeitos envolvidos no latrocínio (roubo seguido de morte) do empresário Gabriel Benamor, de 23 anos, foram detidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na manhã deste domingo (3/10). O jovem foi baleado após ser abordado por dois homens armados, enquanto esperava um amigo dentro do carro, na praça da QNF, em Taguatinga Norte.



Gabriel saiu de casa por volta das 7h de sábado, após receber a ligação de um amigo, perguntando se ele poderia levá-lo ao hospital, pois havia deslocado o dedo. De imediato, o jovem saiu de casa, em Águas Claras, em direção ao Guará. Lá, buscou o colega e, no caminho, decidiram buscar a namorada do amigo, em Taguatinga Norte, próximo à praça.

O Correio conversou com Dalton Oliveira, 60, tio de Gabriel. Ele contou que o amigo subiu até o apartamento, mas o sobrinho decidiu esperá-lo dentro do carro. “O colega convidou ele para subir, mas ele disse que como era rápido, ficaria embaixo”, disse. Enquanto estava no veículo, dois criminosos armados abordaram o empresário e anunciaram o assalto. O jovem levou um susto e acabou sendo baleado no tórax. “Ele não reagiu, apenas se assustou e foi vítima desse terrível crime”, acrescentou.

O amigo de Gabriel ouviu os tiros e desceu do edifício imediatamente, quando encontrou caído. O estudante de direito foi encaminhado ao Hospital Anchieta, onde passou por cirurgia e ficou na unidade de terapia intensiva (UTI). Às 15h30, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. A reportagem apurou que um adolescente foi apreendido e um homem, preso. As investigações seguem em andamento à cargo da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

No Instagram, Gabriel tem mais de 20 mil seguidores e trabalhava como investidor financeiro. A mãe de Gabriel mora em Portugal e comprava uma passagem para o Brasil. O corpo do jovem deve ser liberado às 12h desta segunda-feira (4/10) e o sepultamento deve ocorrer terça-feira (5/10) pela manhã.