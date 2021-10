Covid-19: DF registra 1.264 novos casos em 24 horas; total de mortes chega a 10.495

DD Darcianne Diogo

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) registrou, neste domingo (3/10), 1.264 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas e notificou sete mortes. O total de pessoas que contraíram a doença na capital chega ao total de 498.043, das quais 476.982 estão recuperados.

Até este domingo, o número de pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus desde o começo da pandemia era de 10.495. As sete mortes notificadas ocorreram na sexta-feira (1º/10) (1), no sábado (2/10) (4), e hoje (1), segundo boletim epidemiológico da pasta.

Em relação ao registro de infecções, dos 498.043 diagnosticados com covid-19, 440.403 são residentes da capital e 35.044 são de outros estados do país, sendo a maioria deles (28.666) moradores de Goiás.

O boletim traz, ainda, o número de casos separados por cada administrativa. Ceilândia aparece em primeiro lugar, com 54.299 infecções; seguido pelo Plano Piloto (49.960) e Taguatinga (38.741).



Vacinação



Segundo a SES-DF, só neste domingo, 109 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19, 1.285 receberam a segunda dose, 38 a dose única e 150 a dose reforço.

O total de pessoas imunizadas com a D1 no DF é de 2.210.364. Com as duas doses, o número é de 1.215.181. Já com a dose única, o público chega a 57.802 e com a dose reforço, 10.210.