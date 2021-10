Escolha a escola do seu filho: caderno orienta sobre futuro educacional

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A chegada de um novo ano letivo é um momento de muita expectativa para as famílias com filhos em idade escolar. Para aquelas em que as crianças já estudam, é chegada a hora de avaliar se o atual colégio atende às expectativas ou se é preciso mudar de instituição. Ansiedade que não é menor para quem vai matricular o rebento pela primeira vez e dá início à trajetória estudantil. Para auxiliar os pais nessa importante decisão, há 23 anos, o Correio publica o projeto “Escolha a escola do seu filho''. A edição de 2021 será publicada no próximo dia 24, com um conteúdo educacional variado.



Este ano, a iniciativa traz novidades. “Sendo um projeto de grande visibilidade e tradição na casa, esse ano resolvemos ir além. Diante de tantas dificuldades para todos, quisemos pensar em como levar esse projeto para os pais e filhos de uma forma cuidadosa e que pudesse passar também toda a atenção que essas instituições estão tendo neste momento”, explica a coordenadora de Marketing — Projetos Especiais e Soluções Comerciais - do Correio Braziliense, Daphne Resstel-Orempüller.



Para isso, o projeto disporá de conteúdos interativos em novas plataformas, com temas que auxiliem os pais nas escolhas referentes à vida educacional de seus filhos. Haverá um quiz em que será possível identificar qual é o método de ensino mais adequado conforme o perfil do estudante. Além disso, a partir da segunda semana de outubro, será lançada a web série “Por Dentro da Escola”, em que serão publicados vídeos no Instagram do Correio com informações úteis para os pais antes do próximo ano letivo.



“Neste ano, fizemos um (projeto) “Escolha a Escola do seu filho” diferente, moderno, inovador, digital com muitas entregas nas redes sociais – afinal, são formas pelas quais também consumimos informações, não é mesmo?”, cita Daphne. O material abordará tudo que deve ser observado nas instituições de ensino, os critérios que são utilizados pela escola, proposta pedagógica, métodos de ensino, itens de segurança, recursos disponibilizados e todos os pontos importantes que devem ser considerados no momento de realizar a matrícula da criança ou jovem. O conteúdo produzido pode ser acessado no hotsite especial www.correiobraziliense.com.br/escolhaaescola

Lives

Inaugurando o suplemento, o Correio ouvirá especialistas em educação que vão esclarecer muitas dúvidas dos pais por meio de lives. A transmissão ao vivo ocorrerá no site e nas redes sociais do jornal. As conversas terão início amanhã, com o tema “A importância da Educação Infantil na formação do ser humano". Com a mediação da subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte, a orientadora pedagógica da educação infantil do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, Laura Magalhães, vai abordar o desenvolvimento da personalidade humana na primeira infância — 0 a 6 anos de idade — e a importância da escola nesse período. “Por vezes, se compreende ou imagina que essa fase é somente para brincar, que nada faz diferença. Muitos pais começam a se preocupar a partir da alfabetização e, depois, ensinos fundamental e médio, porque acham que o importante é o filho passar no vestibular. Mas tudo isso que ele vai construir quando mais velho, depende de uma base, da educação infantil”, garante Laura.



De acordo com a orientadora pedagógica, muitos pais não têm acesso a esse tipo de informação, por isso a importância do projeto. “Com as orientações é mais fácil decidir qual será a instituição parceira da família no processo de aprendizagem. A educação começa no lar, ali vem a base maior, mas é na escola que a criança passa boa parte do seu tempo e tem parte de sua formação”, afirma. “Como muitos pais não têm disponibilidade para visitar tantas escolas e obter informações detalhadas sobre a abordagem pedagógica, estrutura, e outras informações importantes, o caderno é uma importante ferramenta”, completa.



A segunda live será na quinta, sob mediação da subeditora Carmen Souza. Na mesa, a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont, abordará o desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico de crianças e adolescentes. “A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vem trazendo a importância desse desenvolvimento integral, hoje, dentro das competências dos alunos, na educação básica. Outros países já fazem isso, constatando que se não há o desenvolvimento socioemocional, que muitos conhecem como inteligência emocional, existe a possibilidade da criança, ou jovem, não desenvolver tudo o que deve ser desenvolvido na parte cognitiva”, diz Ana.



De acordo com a presidente, a live será uma oportunidade de os pais compreenderem a importância do desenvolvimento integral do aluno: motor, emocional e cognitivo. “O desenvolvimento socioemocional está intimamente ligado ao desenvolvimento do aluno, não só escolar, mas entre família e amigos. Então, é importante que os pais assistam e saibam como ajudar e participar desse processo”, convida.