Praça do Povo, no Setor Comercial Sul, é revitalizada e ganha pista de skate

Cerimônia de inauguração ocorreu na noite desta segunda-feira (4/10) - (crédito: RENATO ALVES - Agência Brasília )

A Praça do Povo, na Quadra 3 do Setor Comercial Sul (SCS), passou por revitalização e ganhou uma pista de skate. O espaço, que estava com as pedras portuguesas e apresentava aspecto de abandono havia anos, recebeu nova estrutura nova e iluminação. A reinauguração do espaço ocorreu na noite desta segunda-feira (4/10) e contou com a presença de autoridades locais.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) ressaltou que essa é a primeira de uma série de obras no SCS. "O Setor Comercial Sul é uma das áreas mais tradicionais do Distrito Federal, e está abandonado há muitos anos. Os comerciantes daqui clamavam por isso. A população do DF precisa de mais espaços de diversão, mais espaços para restaurantes", destacou o chefe do Executivo local.

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 1,5 milhão na obra. A praça conta com piso próprio para a prática de skate, além de rampas, bancos adaptados para manobras e corrimãos. O espaço ganhou mais 30 postes, com 36 luminárias, e houve troca de 68 lâmpadas de led. Os recursos para o serviço ficaram em torno de R$ 168 mil, provenientes da Contribuição de Iluminação Pública (CIP), segundo a Companhia Energética de Brasília (CEB).



Novas etapas

O GDF prevê que a licitação para a reforma das quadras 3 e 5 do SCS deve sair nos próximos meses. "O Setor Comercial Sul vai passar por um processo de revolução, assim como passou o Setor de Rádio e TV Sul, assim como passa a W3 Sul", afirmou Ibaneis Rocha. "Vamos seguir reformando e requalificando, para que possamos atrair para cá mais empresários. Este é o objetivo do Governo do Distrito Federal: requalificar uma área de grande importância da cidade e colocar à disposição da população", completou.

Para a administradora do Plano Piloto, Ilka Teodoro, as intervenções no espaço situado próximo à Área Central de Brasília também dará novo aspecto para o local: "Traz outra dinâmica para o SCS, que era uma área bastante degradada, bastante esquecida e perigosa no período noturno".

Antes da cerimônia de inauguração, vários skatistas ocupavam a praça. Após a solenidade, o vice-governador do DF, Paco Britto (Avante), também arriscou algumas manobras. Skatista e professora particular do esporte, Cibele Gonzales, 45 anos, considerou o local adequado para a prática. "Temos várias pistas de skate espalhadas pelo DF, mas faltava uma no centro de Brasília. Para nós, esse espaço é como se fosse a cereja do bolo", comentou.