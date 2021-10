RM Rafaela Martins

A cobra estava junto a uma escada, em posição de bote, quando foi resgata pela equipe do Batalhão Ambiental - (crédito: Divulgação/PMDF)

Agentes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) resgataram uma cascavel na Vila do Sossego, na Candangolândia. A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada pela moradora, 57 anos, que se deparou com a serpente por volta das 23h de segunda-feira (4/10).

O animal estava junto a uma escada em posição de bote. A cascavel estava em boas condições e foi conduzida para o Centro de Acolhimento Provisório de Animais (CEAPA). Na manhã desta terça-feira (5/10), a serpente foi solta em um local seguro na mata.





Outro resgate

Em junho, a PMDF capturou uma cobra da espécie norte-americana corn Snake (cobra-do-milho). O animal foi encontrado dentro de uma residência em Santa Maria.

Os policiais receberam um chamado informando que havia uma cobra na área de serviço do apartamento localizado no setor Total Ville. Ao serem acionados, os militares foram até o local indicado e encontraram a cobra enrolada em roupas em cima da máquina de lavar.

Os agentes recolheram o animal, que será encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). Segundo a polícia, como não havia nenhum indício de que a dona do apartamento era também dona da cobra, ninguém foi preso.