Correio promove live sobre importância da educação infantil

Dando início ao projeto “Escolha a escola do seu filho'', o Correio promoverá, na tarde desta terça-feira (5/10), às 18h, a live A importância da Educação Infantil na formação do ser humano. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações que irão auxiliar famílias com filhos em idade escolar e que precisam tomar decisões relacionadas ao próximo ano letivo.

Com a mediação da subeditora da Revista do Correio, Sibele Negromonte, a orientadora pedagógica da educação infantil do Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília, Laura Magalhães, vai abordar o desenvolvimento da personalidade humana na primeira infância — 0 a 6 anos de idade — e a importância da escola nesse período. A live será transmitida no site e nas redes sociais do Correio Braziliense.

Na próxima quinta-feira (7/10), ocorrerá, também, uma live que abordará o desenvolvimento educacional, social, emocional e psicológico de crianças e adolescentes. O evento terá mediação da subeditora Carmen Souza e terá como entrevistada a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont.

Há 23 anos, o Correio publica o projeto “Escolha a escola do seu filho''. A edição de 2021 será publicada no próximo dia 24 de outubro, com um conteúdo educacional variado. A iniciativa disporá de conteúdos interativos em novas plataformas, com temas que auxiliem os pais nas escolhas referentes à vida educacional de seus filhos. Haverá um quiz em que será possível identificar qual é o método de ensino mais adequado conforme o perfil do estudante. Além disso, a partir da segunda semana de outubro, será lançada a web série Por dentro da escola, em que serão publicados vídeos no Instagram do Correio com informações úteis para os pais antes do próximo ano letivo.

