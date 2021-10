Descoberto fica abaixo de 60% pela primeira vez desde o racionamento de água

PG Pedro Grigori

O baixo volume de chuva nos últimos meses deixou o reservatório do Descoberto, principal responsável pelo abastecimento hídrico do Distrito Federal, na pior situação em quase três anos. De acordo com o monitoramento do nível dos reservatórios da Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), o Descoberto operou nesta quarta-feira (6/10) com 59,6% da capacidade total.

A última vez que o reservatório ficou abaixo dos 60% da capacidade total havia sido em 8 de março de 2018. Na época, o Distrito Federal estava em regime de racionamento de água. Durante um ano e cinco meses, o brasiliense ficou sem água em casa uma vez a cada seis dias.

O segundo reservatório mais importante do DF, o Santa Maria, está com 84,2% da capacidade total, o pior número desde 4 de abril de 2019.

Mas a situação atual é muito distante da registrada entre 2016 e 2018. De acordo com a Adasa, o valor de referência para o volume do Descoberto no mês de outubro é de 50%, enquanto o do reservatório de Santa Maria é 69%. Ou seja, os níveis ainda estão dentro da normalidade.

Temporada de chuva começa em breve

O nível dos reservatórios deve voltar a subir em breve. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temporada com chuvas mais constantes deve começar a partir do próximo domingo (10/10). Até lá, a expectativa é de calor com possibilidade de pancadas de chuva isoladas no final da tarde.