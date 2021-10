Suspeito de aplicar o "golpe da carta contemplada" é preso em Ceilândia

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução: PCDF)

Policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) prenderam, na noite desta quarta-feira (6/10), um homem, 20 anos, por suspeita de envolvimento em um esquema fraudulento da “carta de crédito contemplada”, em Ceilândia.

A operação contou com o apoio de policiais civis do Estado de Goiás. Segundo as investigações, o homem, junto a outros comparsas, se utilizavam de uma agência de veículos para aplicar o golpe. “Eles anunciavam a venda de cartas de crédito de consórcios contempladas e conseguiam atrair vítimas interessadas na compra de veículos”, detalhou o delegado-adjunto da 3ª DP, Douglas Fernandes.

Após o pagamento de parte do valor da carta, os autores desapareciam e o cliente só se dava conta de que havia caído em um golpe quando verificavam, junto à instituição financeira, a inexistência da carta contemplada.

A agência de veículos que o grupo utilizava para cometer o crime, que fica em Anápolis, foi fechada após uma série de golpes. O homem foi preso na EQNN 24/26 de Ceilândia. O autor também é investigado pela PCDF pela prática do mesmo crime, com o mesmo modo de agir. O suspeito está preso e permanece à disposição da Justiça.