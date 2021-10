Creas atende em torno de 200 casos de violência na Estrutural 

CB Correio Braziliense

(crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) da região administrativa da Estrutural atende cerca de 200 famílias por mês. O acompanhamento é realizado com famílias que vivem em situação de violência ou violação de direitos e o objetivo é que elas tenham atendimento socioassistencial e acesso aos direitos e benefícios sociais para que saiam da situação de violência. Na região administrativa vivem cerca de 45 mil habitantes e, de acordo com o Creas, muitas famílias vivem em situação de vulnerabilidade social.

Mesmo com a pandemia, a unidade continuou atendendo a população de forma remota e o atendimento presencial pode ser realizado em casos mais extremos identificados pela unidade. O Creas informou que os casos de violência doméstica e abuso sexual aumentaram na pandemia.

Em setembro, foram realizados 157 atendimentos particularizados na unidade da Estrutural. A gerente substituta da unidade, Fabiana Aguiar, diz que é feito uma escuta qualificada para que possam identificar o grau de risco das demandas e, após isso, é feita uma avaliação de como será o acompanhamento para ajudar as pessoas que vivem em situação de violência.

Recentemente, a unidade passou por uma reforma e foi instalada uma nova Agência do Trabalhador, inaugurada na quarta-feira (6/10) pelo governador Ibaneis Rocha. Para a reforma, o GDF investiu mais de R$ 460 mil.

Atendimento do Creas

O Creas busca acompanhar pessoas e famílias que estão vivendo em situação de negligência, violência e abuso, e precisam do auxílio do Estado, por meio de benefícios sociais ou por atendimento especializado com uma equipe socioassistencial.

*Com informações da Sedes