JE Júlia Eleutério

(crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Começando pela região da Ceilândia, o evento da Caravana Desenvolve DF, lançado nesta quinta-feira (7/10), serve para divulgar o Desenvolve DF, que procura atender os empresários e empreendedores brasilienses, além de capacitá-los com palestras e treinamentos. Ao lado da Administração Regional da Ceilândia, o local fará os atendimentos até o próximo dia 16 de outubro, das 9h às 17h. Para evitar aglomerações, interessados deverão fazer agendamento através do número de WhatsApp disponível pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Segundo o Governador Ibaneis Rocha (MDB), todas as regiões da capital devem receber a caravana com o intuito de fazer uma busca ativa pelos empreendedores locais.



Para o governador, o foco é regularizar as empresas que estão nessa situação para possibilitar crescimento e geração de empregos e renda, além de solucionar problemas antigos do Pró-DF 1 e 2. “Nós vamos trabalhar para resolver isso. É esse o nosso caminho. Saindo agora da pandemia, nós vamos continuar trabalhando para gerar emprego para nossa população. Porque é gerando emprego que a gente gera tranquilidade”, ressaltou Ibaneis.

O casal empreendedor Afonso Miguel, 53 anos, e Margareth Almeida, 52 anos, foram ao lançamento para solucionar problemas com as parcelas de regularização do terreno em que têm uma gráfica. “Todo mundo ficou em atraso com as parcelas, porque, com a falta de luz e asfalto na rua, não tinha cliente nas lojas. Muita gente quebrou e tem gente com dificuldade para colocar em dia os valores”, relatou Afonso, que tem a loja há mais de 20 anos. “Desde o início queremos comprar o lote para continuarmos trabalhando lá”, destacou Margareth. Ambos esperam que a ajuda venha com a mudança no programa.

Vale ressaltar que o programa em divulgação foi aprovado pela Câmara Legislativa visando melhorar os antigos serviços do Pró-DF, Programa de Desenvolvimento Industrial (Proin), Programa de Defesa do Consumidor (Prodecon) e Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços (Pades). No local da caravana, são oferecidos cinco tipos de atendimento ao empreendedor. São eles:

• Análise técnica de processos em andamento dos antigos programas;

• Orientação quanto à abertura de empresas, registro e licenciamento e demais dúvidas do setor;

• Auxílio para autônomos informais na abertura da categoria Microempreendedor Individual (MEI);

• Orientação de contadores especializados em gestão empresarial e planejamento tributário;

• Orientação com representantes de bancos sobre acessos a linhas de crédito.

Políticas para mulheres

Na manhã desta quinta-feira (7/10), foi lançado também o 2º Plano Distrital de Políticas para Mulheres (2020-2023) pela Secretaria da Mulher. O documento consiste em um conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais e sociedade civil para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. O evento ocorreu no Palácio do Buriti.

Para a secretária da pasta, Ericka Filippelli, o plano retrata bem o que está sendo falado nas ruas por mulheres. “Nós vemos muita sintonia entre o que está sendo implementado pelo governo e o que a população, as mulheres, colocam como sendo estratégias para o futuro”, destacou. O documento reúne também a opinião das mulheres beneficiadas por projetos governamentais que contribuíram com as falas até 10 de abril.