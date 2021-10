GDF recebe 2,5 mil máscaras para doar à população em situação de rua

CB Correio Braziliense

(crédito: Franck Fife/AFP)

O Comitê Todos Contra a Covid, do Governo do Distrito Federal (GDF), entregou, na tarde desta sexta-feira (8/10), 2,5 mil máscaras em tecido e 240 frascos de álcool em gel para a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Os insumos serão distribuídos pela pasta para a população em situação de rua, o que caracteriza situação de vulnerabilidade social.

Criado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) e coordenado pelo vice-governador Paco Britto (Avante), o comitê doou, desde o início da pandemia, mais de 3 milhões de máscaras e 300 mil litros de álcool em gel. Além disso, foi responsável por arrecadar doações em dinheiro com a iniciativa privada que, além da compra dos insumos para distribuição, serviram para a construção de dois hospitais modulares no DF: um em Ceilândia, com mais de 70 leitos, e outro em Samambaia, com 102 leitos, já inaugurados e em pleno funcionamento.

“A pandemia não acabou, e sabemos o quanto é importante o uso de máscara, o distanciamento social seguro e a higienização das mãos. A prevenção ainda é a melhor forma para que todos se protejam contra o vírus”, lembrou a esposa do vice-governador, Ana Paula Hoff, que representou o marido na entrega. “Mesmo com o avanço na vacinação, o uso de máscara é obrigatório na capital, e sabemos que nem todos têm condições de comprá-las”, complementou.

O secretário executivo da Sedes, Thiago Pinheiro, que representou a secretária e primeira-dama Mayara Noronha Rocha na entrega, agradeceu as doações constantes do comitê para a pasta. “O comitê tem sido muito importante. A pandemia é o momento de enaltecer o que o ser humano tem de melhor: a capacidade de se unir pra ajudar o próximo e essa doação chega em boa hora”, destacou.

Segundo a Sedes, toda semana a pasta recebe cerca de 500 máscaras vindas do comitê, que são distribuídas em ações da secretaria para a população em risco social. “Através do nosso serviço de abordagem social, fazemos a distribuição de máscaras, de absorventes para mulheres em situação de rua, cobertores na época do frio, entre outras tantas ações”, acrescentou Pinheiro.

Ana Paula lembrou a importância de a iniciativa privada continuar fazendo doações para que o comitê possa, com os recursos arrecadados, permanecer com as doações contínuas de insumos importantes neste momento. “São doações que salvam vidas e que agradeço, em nome do governador Ibaneis, a cada uma delas”, afirmou.

Para o secretário executivo da Sedes, a parceria público-privada tem dado muitos frutos, e essa união tem sido muita vantajosa, principalmente para os que mais precisam. “Só temos a agradecer a todos os parceiros do governo neste momento”, concluiu.

Como ajudar

Qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse em fazer doação de recursos para ações do GDF na pandemia pode usar uma conta, criada no Banco de Brasília (BRB), em nome do Instituto BRB, para o depósito. Todos os recursos arrecadados são geridos pela entidade.

Instituto BRB de Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Socioambiental

– Agência: 0027

– Conta poupança: 0027.049528-2

– CNPJ: 02.174.279/0001-55

*Com informações da Agência Brasília