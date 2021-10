Homem que matou e bebeu sangue da vítima é preso no DF

CB Correio Braziliense

PCDF prende homem que matou e bebeu sangue da vítima - (crédito: PCDF)

Um homem acusado de matar uma pessoa em práticas de "rituais macabros" foi preso, na manhã deste sábado (9/10), pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ele é o principal suspeito do homicídio que ocorreu em uma casa em Samambaia. De acordo com a investigação policial, a vítima foi esquartejada e teve seu corpo carbonizado.

Segundo a polícia, logo no início das investigações, foram localizados os restos mortais de uma pessoa, sendo um fragmento da coluna vertebral e um fêmur. Há indícios de que o acusado teria bebido o sangue da vítima, logo após o cometer o crime enquanto utilizava uma capa preta e vermelha, dando uma conotação macabra para o caso. No local, foram encontrados diversos desenhos e imagens.

De acordo com o delegado-adjunto da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), Rodrigo Carbone, a vítima e o autor eram amigos e moravam juntos em Samambaia. O homem foi morto enquanto dormia.

Após coletados elementos na cena do crime, um pedido de prisão preventiva foi emitido e deferido pelo Poder Judiciário sendo cumprido neste sábado (9/10), durante a Operação Macabro. O indiciado foi preso e será apresentado à audiência de custódia.