Pista marginal do viaduto no Recanto das Emas é liberada para veículos

CB Correio Braziliense

De acordo com informações do DER, circulam diariamente cerca de 60 mil veículos a região - (crédito: Renato Araújo / Agência Brasília)

Com 1,3 km de extensão, a marginal do viaduto do Recanto das Emas, na DF-001, está pronta e liberada para o trânsito dos veículos. Os motoristas que passarem pelo local no sentido Gama—Santa Maria poderão utilizar a via a partir deste sábado (9/10).

A liberação da marginal faz parte da construção do Viaduto do Recanto das Emas, que atingiu 45% das obras executadas em outubro. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), com as duas marginais liberadas, será possível intensificar a escavação da trincheira por onde vão passar os carros na parte de baixo do viaduto.

Segundo o engenheiro do DER e fiscal da obra, Eli Câmara, a expectativa é que o tráfego melhore na região . “Quando liberamos a primeira marginal, do lado do Riacho Fundo 2, o trânsito já deu uma boa melhorada. Agora, não será diferente”, aposta. “E vale lembrar que as marginais não são desvios, mas fazem parte de todo o conjunto da obra”, pontua Eli.

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 30,9 milhões para a construção do viaduto deve durar um ano e gerar cerca de 400 empregos. Um consórcio de empresas terceirizadas executa as reformas desde maio. Segundo o engenheiro, a concretagem da laje inicia na próxima semana.

Melhorias na região

Atualmente, a entrada e saída de veículos tanto do Recanto quanto do Riacho Fundo II é feita por um balão e gera grandes engarrafamentos. De acordo com informações do DER, circulam diariamente cerca de 60 mil veículos a região.

O viaduto trará mais segurança e qualidade para as duas cidades, além de beneficiar moradores do Riacho Fundo, Samambaia, Gama, Santa Maria e municípios do entorno. A administradora do Riacho Fundo II, Ana Maria Silva, afirma que a população esperava uma melhoria dessa há mais de dez anos.

De acordo com ela, os próprios moradores começaram a cuidar das margens da rodovia e limpar a sujeira próximo aos muros do conjunto habitacional após o início das obras.