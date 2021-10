Capotamento na BR-060 deixa cinco vítimas, sendo três crianças

RN Renata Nagashima

Um acidente com capotamento na BR-060 deixou um veículo parcialmente submerso, dentro de uma vala de contenção de águas pluviais, na noite do último domingo (10/10). Dois adultos e três crianças estavam dentro do carro no momento do acidente. Duas das crianças foram resgatadas e retiradas da água por populares. O restante da família ficou presa às ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), uma menina de 9 anos e outra criança de 5 apresentaram fraturas e escoriações no corpo e acabaram encaminhadas para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O menino de 13 anos apresentou o maior grau de ferimentos, com fraturas na cabeça, no fêmur, hematomas nos olhos, frequência cardíaca elevada e dor nas pernas. Ele precisou ser retirado do veículo pela equipe de resgate.

O veículo foi estabilizado com cordas para evitar movimentação durante o socorro. Os bombeiros precisaram fazer a abertura forçada das portas e retirar o para-brisa do carro para abrir espaço para a remoção das vítimas. A mãe, Claudiane Pereira, não apresentou lesões aparentes, mas acompanhou as crianças ao hospital.

Antônio Evanílson, condutor do veículo e pai das crianças, não sofreu lesões aparentes e não precisou de transporte ao hospital. Ele informou que perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Morte

Na madrugada do último domingo (10/10), uma criança morreu e quatro pessoas ficaram feridas em acidente de trânsito na DF-415. Por volta das 0h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência em uma estrada de terra, próximo à Escola Bucanhão. O veículo colidiu com a estrutura de concreto de uma ponte.

No carro, havia três crianças com menos de 6 anos e dois adultos. Segundo os bombeiros, ao chegarem no local, os socorristas encontraram uma criança, 5 anos, no banco de trás do veículo já sem sinais vitais. Uma mulher, 24 anos, estava deitada fora do veículo, com uma criança no colo. Ela tinha escoriações nos membros inferiores e se queixava de dor na região abdominal. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC).

O bebê, de apenas 1 ano, que estava no colo da mãe apresentava um corte na parte da frente da cabeça. Ele estava consciente e também foi encaminhado a um hospital. A outra criança, com 6 anos de idade, foi atendida pelos bombeiros com reclamações de dores no abdômen e também foi encaminhada para uma unidade médica.