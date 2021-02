Capotamento na BR 020 deixa sete feridos

JM Jéssica Moura

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste domingo (7/2), um carro capotou na BR-020, no caminho de Sobradinho para o Plano Piloto. Ao todo, sete pessoas ficaram feridas no acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas. Segundo a corporação, uma mulher que estava dentro do carro fugiu do local. Apesar do capotamento, as vítimas não tiveram ferimentos graves e foram transportadas ao hospital.

Acidentes

O fim de semana foi marcado por outros acidentes nas vias do Distrito Federal: na tarde desse sábado (6/7), uma adolescente de 16 anos sofreu um traumatismo craniano após o carro em que ela estava caiu em um barranco, próximo ao balão do Colorado, também em Sobradinho. Na L4 Sul, uma mulher grávida perdeu o controle da direção e capotou com o veículo na pista molhada. Ela foi levada ao Hospital de Base para um avaliação médica.

Horas antes, um jovem de 21 anos morreu em Samambaia após cair de moto. Na madrugada, em outro motociclista, este de 42 anos, perdeu o controle da direção e colidiu contra um carro na Epia Sul e também sofreu uma fratura no crânio.

Aguarde mais informações.