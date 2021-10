Homem é morto a tiros no Riacho Fundo II; crime teria motivação financeira

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF)

Na tarde desta segunda-feira (11/10), um homem, 31 anos, identificado como Francisco Wanderson, foi morto após ser vítima de arma de fogo. O crime aconteceu por volta de 12h no conjunto C da QN 12, no Riacho Fundo II. De acordo com o relato de familiares da vítima e de testemunhas, uma dívida teria motivado o crime.

A vítima estava com uma perfuração na altura do peito e, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o homem estava sem sinais vitais. O óbito foi declarado no local e a área foi isolada para perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Até o momento, os autores do crime ainda não foram detidos.

*Com informações da PCDF