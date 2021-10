Menino de 5 anos cai do transporte escolar e é hospitalizado

SR Samantha Rannya*

Com a queda, menino quebrou a bacia e teve rompimento da bexiga - (crédito: Reprodução/Camera de Segurança)

Um menino de 5 anos caiu de uma van escolar, no Riacho Fundo 2, na última quarta-feira (6/10), quando voltava para casa, por volta das 17h. O acidente aconteceu na QN 5, onde três homens que estavam em frente a uma distribuidora de bebidas correram para prestar socorro à criança, juntamente com a condutora da van e o monitor do transporte. Imagens, das câmeras de vigilância da via, mostram o momento em que o transporte escolar transita com a porta aberta e, na sequência, o estudante cai com a mochila nas costas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e informou que o menino estava consciente, orientado e estável no momento do resgate, mas apresentava um ferimento na região frontal e escoriações nos membros inferiores. Ele foi encaminhado para o Hospital de Base onde foi constatado que o estudante quebrou a bacia e teve uma ruptura na bexiga.

A criança ficou internada na UTI e precisou passar por uma cirurgia delicada, como informou a mãe da vítima, Phyama Ohanna. “Ele quebrou a bacia, rompeu a bexiga e teve uma luxação no pé”, afirmou a mãe, muito abalada. Na tarde de ontem, ele foi transferido para o Hospital da Criança e seu estado de saúde é estável. “Estão verificando se ele precisará de outra cirurgia”, informou .

A mãe da vítima, contou, em sua rede social, que a criança estava sentada em frente à porta do veículo, que abriu quando foi fazer uma curva. A van passou por cima da criança, que precisou ser levada ao Hospital de Base.

Investigação

A condutora da van e responsável pelo transporte escolar e o auxiliar foram conduzidos à 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) para prestar esclarecimentos. Em depoimento, ela e o monitor do veículo informaram que transportavam 14 crianças e que todas estavam com o cinto de segurança.

De acordo com o delegado responsável, o monitor afirmou que na hora do acidente estava em frente a porta se preparando para pegar a mochila de outra criança que estava prestes a descer. Nesse momento, Ryan teria aberto o cinto de segurança e quando o monitor se virou para ver o menino ele já estava caindo. Entretanto, a polícia destacou que essas circunstâncias serão apuradas, até mesmo para saber se o menino teria destreza para liberar o cinto de segurança e força para abrir a porta. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) chegou a ir até o local, mas não conseguiu fazer a perícia porque a cena tinha sido desfeita.

Procurada pela reportagem, a responsável pela van não se manifestou até o fechamento desta edição.

*Estagiária sob a supervisão de Juliana Oliveira