Agências do trabalhador abrem 394 vagas de emprego

RN Renata Nagashima

(crédito: Minervino J?nior/CB/D.A Press)

As agências do trabalhador reabrem após o feriado, nesta quarta-feira (13/10), com 394 vagas de emprego em 69 profissões diferentes. Interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem procurar uma das 14 agências, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil.

A ferramenta permite que, mesmo nos casos em que o candidato não se encaixe em um dos perfis das vagas disponibilizadas no dia, o sistema poderá cruzar informações e encontrar uma oportunidade de acordo com as especificações do currículo.

Os salários podem chegar até R$3.355,65, valor oferecido como remuneração para encarregado de obras de manutenção. Duas áreas pagam por dia ou semana trabalhados: atendente de lojas, com R$25 diários, e salgadeiros, que receberão R$450 semanais.

As profissões com mais vagas são auxiliar operacional de logística (100), vendedor (87), operador de empilhadeira (20) e fiscal de loja (dez). Nessas áreas, os salários são de R$1,1 mil a R$1.588, mais benefícios. Todas exigem candidatos com ensino médio.

Além das oportunidades de emprego, o site permite que empreendedores que desejam buscar profissionais também possam utilizar os serviços das agências do trabalhador. Os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados também podem ser usados para realizar as seleções. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho.

A secretaria também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135.

Confira as vagas disponíveis.

*Com informações da Agência Brasília