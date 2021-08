Quer trabalhar? Agências do Trabalhador têm 321 vagas disponíveis

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Alagoas)

Com 321 oportunidades de empregos no Distrito Federal nesta terça-feira (24/8), as Agências do Trabalhador estão ofertando vagas em diversas áreas. O destaque da vez é no setor de construção civil. São 60 postos de trabalhos para servente de obras, com salário de R$ 1.177, mais benefícios. Não é necessário ter experiência. Porém, é exigido o ensino fundamental completo.

Outros profissionais do setor de construção civil podem encontrar vagas de trabalho nas agências. Há oportunidades para pedreiros (20), carpinteiros (31) e armadores de ferragens (55). As remunerações variam entre R$ 150 a diária e R$ 2 mil mensais, mais benefícios. Os candidatos precisam ter ensino fundamental para concorrer às vagas.

Empresas estão à procura de novos profissionais no setor de comércio. São oito vagas de atendente de lojas, quatro para estoquistas e a mesma quantidade para gerente de supermercados. As remunerações são de R$ 1.182, R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Entre as 321 vagas oferecidas nas Agências do Trabalhador, ainda existem 12 oportunidades para auxiliar de linha de produção, oito para consultor de vendas e oito para motofretista, além de seis oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, sendo metade para ajudante de motorista e a outra parte para frentista. Os salários variam entre R$ 1.101,98 e R$ 1,3 mil, mais benefícios.



Para se candidatar

Caso nenhuma destas vagas que consta na tabela de empregos seja interessante para aqueles que estão à procura de uma colocação no mercado de trabalho, a população pode deixar o currículo em uma das unidades ou efetuar um cadastro no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o próprio sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

E aos que se interessarem por alguma destas vagas, basta ir a uma das 14 unidades de atendimento das Agências do Trabalhador do DF, em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vale destacar que a Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta: (61) 99209- 1135.