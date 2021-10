Homem que espancou o pai e o deixou desacordado é preso em Ceilândia

CB Correio Braziliense

Prisão do acusado ocorreu nesta terça-feira (12/10), por policias da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (12/10), um homem, 29 anos, que espancou o pai e o deixou desacordado após invadir a casa da família no Assentamento 26 de Setembro, em Vicente Pires. O crime ocorreu há dois meses, na noite de 12 de agosto. Porém, depois de várias denúncias anonimas, os policiais localizaram o autor e efetuaram a prisão.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), o rapaz pulou o muro da casa da família, arrombou a porta e agrediu o pai. As agressões só cessaram após o genro da vítima separar os dois. O jovem então fugiu e depois chegou a ameaçar a irmã para não contarem nada.

Foram dois meses de investigação. A imagem do suspeito foi amplamente divulgada para auxiliar nas buscas. Havia indícios que ele estaria em Ceilândia ou Águas Lindas. De acordo com a delegada Jane Klebia, da 8ª Delegacia de Polícia (SIA), o rapaz foi encontrado dentro do carro em um estacionamento próximo onde mora, na região de Ceilândia.



Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado. O suspeito segue na carceragem à disposição da justiça. O pai dele, que passou por diversas cirurgias, já recebeu alta e se encontra com sequelas das agressões: não anda, fala com dificuldade e usa fraldas geriátricas.