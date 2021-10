Acidentes no trânsito diminuíram no feriado de Nossa Senhora Aparecida

CB Correio Braziliense

(crédito: PRF/Divulgação)

Entre os dias sexta-feira (8/10) e terça(12/10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Nossa Senhora Aparecida 2021. Nesse período, o policiamento e as fiscalizações de trânsito foram reforçados nas rodovias que cortam o Distrito Federal. O objetivo da PRF foi manter a segurança no trânsito e combater as principais infrações que causam acidentes graves, dentre elas ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante.

De acordo com a PRF, durante toda a Operação foram fiscalizados mais de 1.300 veículos e um total de 2.087 pessoas, o que representa um aumento de 103% em relação ao mesmo período de 2020. A PRF informou que foram realizados mais de 400 testes de alcoolemia e, no total, 49 condutores foram autuados por dirigirem alcoolizados ou por se recusarem a realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. Além disso, 58 motoristas foram autuados por transportar crianças sem o devido sistema de retenção e 77 por estarem o condutor ou passageiro sem o cinto de segurança.

A PRF explicou que as ultrapassagens indevidas, causadoras das colisões frontais, são responsáveis por cerca de 30% dos acidentes com óbito no Brasil. “Neste final de semana, intensificamos a fiscalização para combater esse tipo de infração. Foram flagrados e autuados 177 condutores cometendo ultrapassagens irregulares”, informou.

Segundo a PRF, durante todo o feriado, ocorreram 34 acidentes no Distrito Federal, sendo oito acidentes graves e um com óbito, totalizando uma redução de 21% em relação a 2020. “Esses números mostram que a consciência individual de responsabilidade no trânsito, apesar de ter melhorado, ainda está longe de ser alcançada”, disse a PRF.