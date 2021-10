Justiça mantém prisão de acusados de estuprar jovem em Águas Lindas (GO)

PM Pedro Marra

(crédito: TJGO/Divulgação)

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) decidiu, em audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (14/10), manter a prisão dos três acusados de estuprar uma jovem, de 25 anos, em Águas Lindas de Goiás (GO). O caso ocorreu na madrugada do último sábado (9/10) em uma festa particular. A vítima será ouvida novamente nesta sexta-feira (15/10), na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) da cidade. Os investigadores esperam esclarecer alguns pontos que ficaram conflitantes no primeiro depoimento da jovem.

A ação, julgada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás, corre em segredo de justiça, mas o Correio apurou que a audiência foi realizada pelo juiz Felipe Barbosa, de Águas Lindas. Por ora, os três acusados continuam presos — um deles é o subtenente do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Irineu Marques Dias, 44 anos, afastado do cargo.

Thiago de Castro Muniz, 36, e Daniel Marques Dias, 37, irmão do subtenente e dono da casa onde ocorreu a festa, também foram presos. Os advogados dos acusados irão peticionar pela liberdade ainda nesta sexta-feira, conforme apurou o Correio. O Ministério Público de Goiás (MPGO) deve se manifestar e, em seguida, o juiz vai apreciar os pedidos e decidir pela liberdade ou prisão dos envolvidos.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) busca identificar mais pessoas que estariam envolvidas no estupro coletivo, que teria durado, ao menos, cinco horas, até a vítima fugir da casa.

Relembre o caso

A vítima narrou aos populares que a socorreram que, na noite de sexta-feira (8/10), estava em uma festa em uma casa no município goiano quando foi abusada sexualmente durante a madrugada. Na manhã de sábado, ela teria aproveitado um momento de descuido dos agressores, vestido uma camiseta do policial militar e conseguido fugir para pedir ajuda.

Os policiais militares de Goiás foram acionados e se deslocaram até o endereço. Os seis homens foram identificados e conduzidos até a 17ª Delegacia Regional de Águas Lindas. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) atendeu a jovem e a encaminhou até o Hospital Municipal Bom Jesus.

Como consta na ocorrência da PMGO, os policiais conversaram com a vítima na unidade de saúde após ela ter sido atendida e medicada. Depois, os policiais a levaram até à DP para reconhecimento.

Na unidade policial, a vítima reconheceu três dos seis suspeitos, incluindo o subtenente da PMDF. O Correio apurou que a arma utilizada para ameaçar a vítima era do policial militar. O armamento foi recolhido pela autoridade de polícia judiciária, pois o mesmo não apresentou o registro e nem o porte de arma.