BRB prorroga prazo de entrega do Cartão Gás para 22 de outubro

Lançamento do programa pelo Executivo local ocorreu em 10 de agosto - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

As famílias beneficiadas pelo programa Cartão Gás terão mais uma semana para retirar o item, em um das 38 agências do Banco de Brasília (BRB) disponíveis para atendimento desse público (leia Locais). O prazo de entrega estava previsto para terminar nesta sexta-feira (15/10), porém, com a baixa procura, a instituição financeira decidiu prorrogá-lo para 22 de outubro.

Além disso, o banco vai manter o horário de atendimento ampliado, das 8h às 16h. Ao todo, 69.998 famílias em situação de vulnerabilidade social foram contempladas pelo auxilo criado no Distrito Federal. No entanto, cerca de 30% dos beneficiários não buscaram o cartão nas agências bancárias: até o início da tarde desta quinta-feira (14/10), 48.571 pessoas haviam retirado o item.

Antes de ir ao banco, é necessário acessar o portal gdfsocial.brb.com.br, para consultar data e local de retirada do cartão. Mesmo que o prazo tenha vencido, basta se dirigir à agência indicada e apresentar documento com foto para buscar o item. O desbloqueio do benefício pode ser feito no banco físico; pelo telefone 3029-8440; ou pelo aplicativo BRB Social — que permite acompanhar o saldo disponível.

Lançado em 10 de agosto, o Cartão Gás concede auxílio financeiro em parcelas bimestrais de R$ 100. A quantia deve ser usada apenas para a compra de botijões de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP) — o gás de cozinha. Os cartões são aceitos apenas em estabelecimentos credenciados junto à Secretaria de Economia do DF.

Confira as 38 agências do BRB que distribuem o Cartão Gás para as famílias cadastradas: