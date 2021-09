Cartão Gás começa a ser distribuído nesta quarta-feira (29/9)

JE Júlia Eleutério

Na agência do BRB da Estrutural, os beneficiários aguardavam o atendimento para pegar o Cartão Gás na manhã desta quarta-feira (29/9) - (crédito: ED ALVES)

O Cartão Gás começou a ser distribuído nesta quarta-feira (29/9). As famílias contempladas devem consultar o portal do GDF Social para ver o dia e o horário estabelecidos para buscar o novo auxílio em uma agência do Banco de Brasília (BRB). Vale ressaltar que a distribuição ocorre de forma gradativa e por ordem alfabética, segundo o Governo do Distrito Federal (GDF). O benefício será entregue até 15 de outubro.

Lançado no início de agosto, o cartão é para ajuda financeira no valor de R$100 e será disponibilizado a cada dois meses para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo inscritas no CadÚnico. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), cerca de 69.998 conseguiram fazer o cadastro para adquirir o valor, que deve ser usado apenas para a aquisição de botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo nos estabelecimentos cadastrados.

Ana Maria Pinto, 47 anos, aguardou, na manhã desta quarta (29/9), cerca de uma hora na fila para pegar o Cartão Gás na agência do BRB da Estrutural. Feliz por ter conseguido o benefício, Ana, que está desempregada no momento e é mãe solteira com três filhos, conta que o valor ajudará muito, principalmente devido à alta nos preços do gás e dos alimentos. “Nesse tempo de pandemia, eu estou passando por bastante dificuldade financeira. Graças a Deus, com essa ajuda que estão dando, vai melhorar”. Acompanhada da filha mais nova de 7 anos, ela relata que não teve dificuldades para fazer o cadastro e receber o auxílio.

Para fazer a retirada do cartão, os beneficiários devem ir à agência portando documento de identificação oficial com foto. O desbloqueio do benefício deve ser feito diretamente no banco ou por meio da central de atendimento, pelo telefone 3029-8440. Também é possível desbloquear o cartão e acompanhar o saldo por meio do Aplicativo BRB Social, disponível gratuitamente nas lojas virtuais de aplicativos.