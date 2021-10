Grupo tenta depositar cheques falsos no valor de R$ 19 milhões em Taguatinga

RM Rafaela Martins

(crédito: PCDF/Divulgação)

Na tarde de quinta-feira (14/10), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um grupo que tentava depositar cheques falsos em agência bancária de Taguatinga. Após comunicação do setor de segurança de uma instituição, policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Ordem Tributária e a Fraudes (CORF) abordaram uma mulher de 38 anos. Ela tentou realizar o depósito de um cheque administrativo falso no valor de R$ 9,7 milhões.

Na ocasião, também estavam presentes mais dois comparsas, de 18 e 37 anos. Um deles era o filho da mulher que estava com outro cheque falso, no valor de R$ 9,3 milhões. Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tentativa de estelionato e associação criminosa.

De acordo com o delegado-chefe da CORF Wisllei Salomão, o grupo não soube explicar a procedência dos cheques. “Os presos não souberam identificar a origem das cártulas. A autuada possui antecedente criminal por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa”, declarou o delegado.





*Com informações da PCDF