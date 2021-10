Três homens que vendiam passagens de ônibus ilegalmente são presos

RN Renata Nagashima

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na última terça-feira (7/10), a sexta fase da Operação Cartão Vermelho, por meio da Coordenação de Repressão a Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf). Os policiais prenderam três homens que vendiam passagens do Sistema de Transporte do DF ilegalmente.

Segundo informações da PCDF, além dos três criminosos, um morador do Paranoá, 34 anos, um de Planaltina de Goiás, 49, e um de Cidade Ocidental, 25, também foi preso o vendedor de uma loja por favorecimento real após esconder cartões entregues por um dos abordados, que tentou fugir.

Os suspeitos responderão pelos crimes de estelionato contra a administração pública,

cuja pena varia de um a cinco anos de reclusão, e recolhidos à Carceragem do Departamento de

Atividades Especiais.

A PCDF esclareceu que a conduta criminosa se dá quando os usuários utilizam cartões de terceiros, e em alguns casos os próprios cartões, para comercializar ilegalmente passagens, vendendo os créditos para qualquer interessado. A prática mais comum da fraude consiste no fato dos criminosos recarregarem o cartão em um dos postos de recarga e, em seguida, se dirigirem às catracas de embarque de passageiros à procura de interessados na compra das passagens.

Os vendedores oferecem ao público as passagens, mantendo-se posicionados próximos aos validadores. Ao realizarem as vendas fraudulentas, seja para uma pessoa individualmente ou para um grupo, passam o cartão no aparelho validador de determinada catraca quantas vezes forem as vendas fraudulentas realizadas, obtendo lucro em prejuízo do erário público.