Próximas oficinas da revisão do Pdot serão em São Sebastião e Sobradinho

CB Correio Braziliense

(crédito: Seduh/Divulgação)

Neste sábado (16/10), as regiões administrativas de São Sebastião e Sobradinho serão as anfitriãs da quarta e da quinta oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) para debater o futuro do Distrito Federal.

A primeira oficina será em São Sebastião, das 8h30 às 12h, no Centro Educacional São Francisco. Mais conhecido como CED Chicão, o centro está localizado na quadra 17, lote 100, São Francisco. A segunda reunião será das 14h30 às 18h, no Ginásio de Esportes de Sobradinho I, localizado na quadra 2, Área Especial 3. Poderão participar das reuniões moradores de oito regiões administrativas. No Centro Educacional São Francisco, são convidados os habitantes do Paranoá, Jardim Botânico, Itapoã e São Sebastião. No Ginásio de Esportes, são esperados os moradores de Planaltina, Fercal, Sobradinho e Sobradinho II.

Os encontros serão feitos tanto em formato presencial quanto virtual. Para participar presencialmente, as inscrições podem ser feitas pelo portal do Pdot. Por conta da pandemia, e em respeito às regras de distanciamento social, as vagas estão sendo limitadas a cem pessoas para cada oficina. As reuniões virtuais irão ocorrer através da plataforma Zoom, simultaneamente ao presencial, e serão transmitidas pelo canal no Youtube da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), chamado Conexão Seduh. O link estará disponível no portal do Pdot no dia do evento.

De acordo com a Seduh, a ideia é a população discutir os principais desafios enfrentados em sua cidade, com atividades e questionamentos que serão propostos aos participantes. O objetivo é ouvir a comunidade de cada local, discutindo as problemáticas, assim como os pontos positivos de cada região, para que possam ser trabalhados pela Seduh na elaboração da revisão do Pdot.





Regras



As pessoas que se inscreverem para os encontros presenciais deverão se apresentar no local com seu documento de identificação antes do início da reunião. Faltando 15 minutos para começar o evento, serão liberados os lugares não ocupados pelos inscritos para aqueles que não fizeram inscrição prévia. A Seduh informa que não será ultrapassado o número total permitido nas oficinas presenciais, em cumprimento às regras sanitárias contra a Covid-19. Os não inscritos deverão pegar senha no local e se manterem em fila para o caso de serem convidados para preencher uma vaga. Neste caso, será feita uma chamada por senha, que se não for atendida, seguirá para a próxima e, assim, sucessivamente.