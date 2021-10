CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação Instituto Brasília Ambiental)

O Instituto Brasília Ambiental promoveu, nos dias 13 e 14 de outubro, a 1ª Oficina de Capacitação em Reservas Particulares de Patrimônio (RPPNs). O evento inédito aconteceu por meio da Diretoria de Implantação de Unidades de Conservação e Regularização Fundiária (Dipuc), visando qualificar os servidores do órgão, para que aprendessem mais sobre as singularidades envolvendo a categoria das unidades de conservação de uso sustentável.

No total, 33 participantes tiveram a honra e a oportunidade de integrar as aulas que aconteceram em ambiente virtual. O tema das aulas envolveu o contexto histórico e a evolução das RPPNs no Brasil com abordagens sobre gestão, manejo e os processos essenciais para a criação de uma reserva particular.

O curso totalmente gratuito, foi lecionado pelo especialista Luciano Souza, atuante na área ambiental há mais de 20 anos. Um dos participantes da criação de 600 RPPNS em todo o país, o profissional realiza atualmente diversas oficinas sobre o tema para técnicos ambientais.

Conceito



A chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma unidade de conservação de domínio privado, com a meta de conservar a diversidade biológica. Essa medida de caráter conservador surge através do desejo do proprietário, ou seja, sem desapropriação do imóvel rural ou urbano.



Essas RPPNs são extremamente essenciais, porque beneficiam a ampliação das áreas protegidas e a proteção da biodiversidade dos biomas brasileiros, possibilitando, ainda, a participação da iniciativa privada no esforço pela conservação da natureza.



*Com informações do Instituto Brasília Ambiental