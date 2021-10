Pets: Ceilândia recebe campanha antirrábica em 26 postos neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

Neste sábado (16/10) é dia de levar os pets para imunização contra o vírus da raiva. A vacina será aplicada em 26 pontos de Ceilândia, das 9h às 17h. Podem ser vacinados cães e gatos saudáveis acima de 3 meses de idade. Caso o animal receba a vacina pela primeira vez, ele deverá ser vacinado novamente após 30 dias.

É importante que os animais se protejam contra a raiva, por ser uma doença infecciosa de origem viral, e capaz de levar ao óbito em praticamente 100% dos casos. A doença acomete todas as espécies de mamíferos, inclusive, seres humanos.

Dentre as doenças infecciosas de origem viral, a raiva é a única em relação a seu alcance e ao número de vítimas que pode gerar uma encefalite aguda. O único caso de raiva humana, no Distrito Federal, foi registrado em 1978. O último caso diagnosticado de raiva em cães foi em 2000 e, em gatos, no ano de 2001. O vírus rábico circula no Distrito Federal em quirópteros, nos bovinos, equídeos e outros animais.

O vírus da raiva é encontrado na saliva de animais infectados e a maior transmissão se dá por meio de mordeduras e, eventualmente, pela arranhadura e lambedura de mucosas ou pele lesionada. As campanhas de vacinação foram iniciadas com a criação do Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR) em 1973.