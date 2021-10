DF tem mais 16 mortes por covid-19; uma das vítimas tinha idade entre 2 e 10 anos

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou mais 16 mortes por covid-19, registradas de 6 de outubro até esta quinta-feira (14/10). A vítima mais nova do grupo era uma criança com idade entre 2 e 10 anos. Com a atualização, o total de vidas perdidas no DF por causa da pandemia subiu para 10.664.

A pasta também contabilizou mais 525 casos de covid-19, o que levou a quantidade total de infecções para 509.148. A taxa de transmissão do novo coronavírus nesta quinta-feira (14/10) permaneceu acima de 1, o que indica avanço da pandemia. O resultado de 1,03 demonstra que cada grupo de 100 pessoas com a doença é capaz de transmiti-la para, em média, outros 103 indivíduos.

Em relação à média móvel de casos, houve queda de 11,4% em relação ao verificado há 14 dias. Já o indicador referente às mortes caiu 22,1%, nesta quinta-feira (14/10), na comparação com a mesma data. O período considerado leva em conta o ciclo da infecção pelo Sars-CoV-2, que dura, em média, duas semanas.



Cidade do DF mais afetada pela pandemia, Ceilândia soma 55,1 mil infectados pelo novo coronavírus e 1.630 mortos devido a complicações da doença. Em Taguatinga, são 39,4 mil diagnósticos positivos e 1.032 vítimas.