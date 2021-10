Confira os 76 locais para atualizar a caderneta vacinal das crianças

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 15/9/2021)

A Secretaria de Saúde destinou 76 pontos de vacinação para que crianças e adolescentes de zero a menores de 15 anos possam atualizar a sua caderneta vacinal. O Dia D da campanha nacional de multivacinação ocorre neste sábado (16/10) em todo o país. Os pontos oferecerão todas as vacinas do calendário básico que protegem contra doenças como sarampo, varicela, HPV, meningite e caxumba.

De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde (SVS), Divino Valero, houve uma queda na cobertura durante o ano de 2020. “No ano passado vimos uma grande queda na cobertura das principais vacinas disponíveis pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Neste ano a situação tem melhorado, mas ainda sem atingir a cobertura ideal da maioria das vacinas. Por isso, é importante contar com a adesão da população nesta campanha e que as crianças e adolescentes completem o seu esquema vacinal, só assim manteremos erradicadas ou diminuiremos a gravidade de diversas doenças”, avalia.

Até o momento, somente a BCG atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde e alcançou 95,7% do público-alvo. O imunizante previne a tuberculose e é oferecido nas maternidades dos hospitais da rede pública e na Casa de Parto desde 2020. As vacinas estão disponíveis durante todo o ano nas salas de imunização da capital Federal.

Confira a lista com os pontos de vacinação.

Na Unidade Básica de Saúde 1 do Cruzeiro Novo, a imunização foi garantida com muita alegria para a criançada. Com balões coloridos, a equipe se fantasiou de Mickey e Minnie.

Dia D da multivacinação foi marcado pela alegria na UBS 1 do Cruzeiro Novo (foto: Arquivo Pessoal)

Multivacinação

A campanha de multivacinação começou em 1º de outubro e atualizou a caderneta de 72,5% das 6.756 crianças e adolescentes que compareceram nas salas de vacina. Ou seja, no total, 4.895 procuraram os postos porque estavam com alguma vacina em atraso. A meta da Secretaria de Saúde é acompanhar o maior número desse público que esteja com vacinas pendentes e aumentar a cobertura vacinal.

Confira a cobertura vacinal atual no DF:



Confira a cobertura vacinal do DF (foto: SES/Divulgação)

