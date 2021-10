Veja onde se vacinar contra a covid-19 neste fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A campanha de vacinação contra a covid-19 continua neste fim de semana no Distrito Federal. O objetivo é vacinar as pessoas com 18 anos ou mais e aplicar a segunda dose (D2) e a dose de reforço nos profissionais de saúde — a imunização ocorre com os profissionais que receberam a D2 até o dia 15 de abril e idosos, com 60 anos ou mais, que tomaram a D2 há pelo menos seis meses.

Neste sábado (16/10), seis pontos funcionarão e, no domingo, cinco locais atenderão ao público. Neste fim de semana não haverá a imunização para adolescentes de 12 a 17 anos por falta de dose. De acordo com a Secretaria de Saúde, a expectativa é receber do Ministério da Saúde mais imunizantes destinados s a esse público.

As dose para adolescentes que ainda restam nos pontos de vacinação de Planaltina e Sobradinho serão aplicadas na segunda-feira (18/10). Até o momento, o DF já vacinou 73,42% do público entre 12 e 17 anos com a primeira dose.

Antecipação

Quem está com a D2 da AstraZeneca ou Pfizer agendadas até o dia 5 de novembro poderá antecipar o complemento do ciclo vacinal. Aqueles que têm 18 anos ou mais e ainda não tomaram a primeira dose devem procurar a UBS 2 da Asa Norte para serem vacinados.